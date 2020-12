Contatto Samp-Spal per un difensore

8 Dicembre 2020

I blucerchiati e il club estense potrebbero intavolare un'operazione per gennaio.

La Sampdoria guarda in casa Spal per rinforzarsi in difesa: secondo quanto riporta Tuttosport, il club doriano ha messo gli occhi sul difensore centrale degli estensi Francesco Vicari.

Il classe 1994 è stato individuato come sostituto di Omar Colley, che potrebbe lasciare la Liguria a gennaio in direzione Turchia (lo vuole il Fenerbahce).

L'operazione potrebbe essere intavolata nei prossimi giorni se i primi sondaggi saranno positivi e si troverà terreno per una possibile intesa.