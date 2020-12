Monza-Vicenza, anche la neve per la sfida

2 Dicembre 2020

In Brianza, in mattinata, ha iniziato a nevicare. Alle 18 all’U-Power Stadium il Monza ospita il Vicenza nel recupero della gara non disputata quando nella squadra brianzola c’erano numerosi casi di Covid-19. Sabato, sempre nello stesso stadio, gli uomini di Cristian Brocchi hanno piegato non senza fatica la Reggina ma hanno anche sbagliato un calcio di rigore con Kevin Prince Boateng.

Gytkjaer, attaccante danese arrivato in estate dalla Polonia, non sarà della partita, fermato da un risentimento muscolare, ma il tecnico dei locali ha un’ampia selezione di elementi tra i quali potere scegliere. Dall’altra parte Mimmo Di Carlo ha recuperato più di un elemento che si è ‘negativizzato’ nelle scorse ore.

Probabili formazioni

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Frattesi, Fossati, Barillà; Boateng; Maric, Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi

VICENZA (4-4-2): Perina; Bruscagin, Cappelletti, Pasini, Beruatto; Guerra, Cinelli, Da Riva, Dalmonte; Meggiorini, Longo. Allenatore: Di Carlo