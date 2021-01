Marco Sau paga anche per una bestemmia

19 Gennaio 2021

Squalificati invece per un turno Salemaekers e Romagnoli (Milan), Vignali (Spezia), Mancini (Roma) e Chiriches (Sassuolo).

L’attaccante del Benevento Marco Sau dovrà scontare due giornate di squalifica per l’espulsione subita a Crotone dopo essere stato sostituito. nel referto del Giudice Sportivo si legge che ha "rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un'espressione blasfema".

Nessuna sanzione per il centrale del Verona Koray Günter, che era stato segnalato per un'espressione blasfema. Il Giudice Sportivo ha stabilito che non sussistono i presupposti certi per decretare una squalifica.