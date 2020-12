Juventus-Atalanta, probabili formazioni

15 Dicembre 2020

Juventus e Atalanta sarà uno dei big match della dodicesima giornata.

All'Allianz Stadium Pirlo sfiderà Gasperini domani alle ore 18:30 affidandosi a Cristiano Ronaldo (per lui cinque gol nelle ultime quattro giornate) e ad Alvaro Morata con Paulo Dybala che dovrebbe accomodarsi in panchina dopo la convincente prestazione contro il Genoa.

Per i nerazzurri, il Papu Gomez sarà ancora una volta escluso dall'11 titolare con Duvan Zapata sostenuto da Malinovskyi e Pessina. Ancora panchina per Muriel, mentre non farà parte del match di Torino Josip Ilicic.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Arthur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Dragusin, Rabiot, Bentancur, Portanova, Bernardeschi, Kulusevski, Da Graca, Chiesa, Dybala.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; D. Zapata. Alllenatore: Gasperini. In panchina: Sportiello, F. Rossi, Palomino, Mojica, Sutalo, Gomez, Piccini, Depaoli, Diallo, Lammers, Muriel.