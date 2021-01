Il Milan stende il Toro: 2-0

9 Gennaio 2021

Negli ultimi minuti c’è spazio anche per Ibrahimovic.

Il Milan batte il Torino per 2-0 e allunga in vetta.

I rossoneri si portano sul 2-0 già nel primo tempo. Ad aprire le marcature è Leao, che splendidamente imbeccato da Brahim Diaz, si presenta davanti a Sirigu e lo batte. Il raddoppio arriva su calcio di rigore ed è ancora protagonista Brahim Diaz, che se lo conquista, steso da Belotti. Trasforma con sicurezza Kessié. A fine frazione ancora emozioni: una splendida punizione di Rodriguez finisce sulla traversa (Donnarumma non ci sarebbe arrivato) e Kessié, solo davanti a Sirigu, si fa ipnotizzare dal portiere granata.

Si riparte e dopo un contatto in area tra Tonali e Verdi Maresca decreta un rigore per il Torino. Poi, però, va al Var e ci ripensa vedendo un fallo del granata sul rossonero, tra l’altro costretto a uscire: si resta sul 2-0. Negli ultimi minuti c’è spazio anche per Ibrahimovic, che subentra a Leao: ammonito il portoghese non ci sarà a Cagliari. Una paratona di Donnarumma impedisce a Segre, all’inizio del recupero, di mantenere vivo il match.