Vittoria e qualificazione per il Milan

3 Dicembre 2020

Vittoria e qualificazione ai sedicesimi di Europa League per il Milan. La squadra di Pioli ha sconfitto per 4-2 il Celtic Glasgow al Meazza e si è giovata anche del successo del Lille in rimonta sullo Sparta Praga (2-1). Se quella dei francesi è stata una rimonta, quella dei rossoneri è stata una rimontona. Sono andati sotto di due gol nel primo quarto d’ora. Troppo brutto per essere vero. Nel giro di tre minuti, tra il 24’ e il 26’, Calhanoglu su punizione e Castillejo, ben servito da Theo Hernandez, hanno rimesso in equilibrio il risultato.

Nella ripresa i padroni di casa hanno chiuso la pratica. In gol sono andati Hauge – gran gol - e Brahim Diaz, splendidamente imbeccato dalla punta scandinava.