Empoli solo in vetta, Brescia ko

4 Gennaio 2021

Lunedì si sono giocati tutti i match del diciassettesimo turno di serie B.

La diciassettesima giornata di serie B si è chiusa con una pesante sconfitta casalinga del Brescia, 3-0 contro il Vicenza.

In vetta, l'Empoli ha battuto 2-0 il Cosenza issandosi in solitaria in vetta alla classifica grazie alla sconfitta della Salernitana, battuta 2-0 in casa dal Pordenone. Alle spalle del duo di testa c'è il Monza, frenato sullo 0-0 dal Lecce in un match caratterizzato dall'infortunio subito durante il riscaldamento da Balotelli. Per il resto, bene Entella e Spal.

Risultati:

COSENZA-EMPOLI 0-2

VENEZIA-PISA 1-1

LECCE-MONZA 0-0

SALERNITANA-PORDENONE 0-2

FROSINONE-SPAL 1-2

ENTELLA-CITTADELLA 1-0

CREMONESE-CHIEVO 0-2

REGGIANA-PESCARA 0-1

ASCOLI-REGGINA 2-1

BRESCIA-VICENZA 0-3