Disastro Roma: due espulsi in 30 secondi e 6 cambi. Spezia ai quarti

19 Gennaio 2021

Pazzesco epilogo della partita di Coppa Italia all'Olimpico.

Lo Spezia ha battuto per 4-2 la Roma all'Olimpico ai supplementari e si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. Cocente sconfitta per la formazione di Fonseca, che dopo aver rimontato da 0-2 a 2-2, cade ai supplementari dopo i gol dell'ex Verde e Saponara e le due espulsioni lampo di Pau Lopez e Mancini. Altro ko pesantissimo per i capitolini dopo la sconfitta nel derby.

Ma c'è di più: Fonseca opera un sesto cambio nei tempi supplementari, che probabilmente condannerà la Roma a una sconfitta a tavolino.

LA GARA

Altalena di emozioni per tutto il match: gli ospiti si trovano inaspettatamente in vantaggio di due reti dopo un quarto d'ora: al 6' Galabinov segna su rigore assegnato per fallo di Cristante su Maggiore, al 15' Saponara raddoppia con un destro all'incrocio. Dopo lo sbandamento iniziale, la Roma riordina le idee e dopo le chance di Spinazzola e Pedro riapre il match al 41' su penalty assegnato per fallo di Ismajli su Pellegrini: proprio l'ex Sassuolo segna l'1-2.

Nella ripresa dopo un lungo forcing (e un'occasione divorata da Borja Mayoral), i capitolini pareggiano con Mhkitaryan, poi sfiorano più volte la rete del 3-2 sprecando di nuovo con Mayoral (serata da incubo la sua).

Choc all'inizio dei supplementari: la squadra di Fonseca si ritrova in 9 uomini in 30 secondi: al 92' Mancini viene espulso dopo un secondo cartellino giallo per fallo su Acampora, pochi istanti dopo è Pau Lopez a vedere il rosso sbagliando un'uscita e travolgendo fuori dall'area Piccoli. Fonseca nella foga del momento si dimentica di aver già finito i cambi e ne opera un sesto.

Giallorossi chiusi in difesa, liguri sbilanciati alla ricerca del gol vittoria che arriva all'inizio del secondo tempo supplementare: Dell'Orco pesca in area Verde che di testa segna il gol dell'ex. Al 119' arriva la quarta rete di Saponara, con un cucchiaio, per il 4-2 finale.