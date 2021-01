Caos Barcellona: Messi perde trofeo e faccia

18 Gennaio 2021

Follia di Messi nella finale di Supercoppa. Rosso diretto.

Continua il momento no del Barcellona e, di conseguenza, anche quello di Messi. I blaugrana hanno perso, ai supplementari, la finale di Supercoppa. Finisce 3-2 per l'Athletic Bilbao, grazie al gol vittoria, nel supplementare, di Williams.

Giornataccia per Messi che, al 120', rifila una violenta manata a Villalibre. L'arbitro consulta il VAR e, giustamente, lo espelle: "Non c'è da far polemica ma l'aggressione è stata chiara", il commento dello stesso Villalibre. Per la Pulce è sempre più chiaro il disagio in cui si trova. Il suo addio al Barcellona pare inevitabile.