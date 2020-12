Juventus brutta ma tenace: derby vinto

5 Dicembre 2020

La Juventus vince il derby in rimonta contro il Torino: 2-1.

I granata passano in vantaggio subito grazie a Nkolou sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Contro una squadra che fatica a creare buone trame di gioco gli uomini di Giampaolo potrebbero colpire ancora ma non sfruttano in contropiede e anche Szczesny ci mette del proprio.

Una Juventus a tratti imbarazzante sa che deve cambiare marcia se vuole ribaltare il risultato nella ripresa. Dybala è quasi un fantasma, Ronaldo si sbatte ma non incide, segna Cuadrado ma Bonucci fa fallo e la rete viene annullata. Orsato fatica a tenere saldamente il match ma la Juventus realizza due reti quasi in fotocopia: prima McKennie e poi Bonucci ribaltano la situazione.