Virtus Bologna: la prima di Belinelli con Milano

9 Dicembre 2020

Cresce l'attesa per il debutto di Marco Belinelli con la casacca della Virtus Bologna. L'ex stella NBA sta lavorando moltissimo per ritrovare la miglior condizione fisica e dare il proprio contributo alle V Nere (club con cui ha firmato un triennale).

Secondo diverse voci, bisognerà attendere ancora un paio di settimane prima di poter vedere il 32enne nazionale azzurro in azione con la maglia delle V Nere. La data del suo esordio? Potrebbe essere il prossimo 27 dicembre.

In quella data è in programma Virtus Bologna-Olimpia Milano. La prima di Marco Belinelli, Campione NBA con i San Antonio Spurs, potrebbe quindi andare in scena contro la squadra di coach Ettore Messina. I due si conoscono da tanto e hanno lavorato insieme anche in Nazionale.

Sasha Djordjevic, esonerato e prontamente reintegrato come coach della Virtus Bologna, non vede l'ora di poter contare sull'esperienza e il talento di Marco Belinelli.