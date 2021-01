Olimpia Milano, Ettore Messina pensa già all’Olympiacos

21 Gennaio 2021

Conferenza stampa di Ettore Messina dopo Olimpia Milano-Bayern Monaco

Ettore Messina tiene i piedi per terra dopo la netta vittoria con il Bayern Monaco: “Dobbiamo restare umili, continuiamo a lavorare duro per continuare a crescere“.

"Una delle miglior prove difensive di una sua squadra? Non lo so, ma questo è il momento in cui meno si parla e meglio è. Vorrei archiviare prima possibile questa partita. Martedì arriva l’Olympiacos, che ci ha già battuto“.

"Una delle componenti di quando ci sono tanti infortunati che chi gioca resta comunque in campo, perché in panchina non c’è un cambio che può fare meglio. A volte funziona, qualche altra volta no, perché magari ci sono problemi di falli. Oggi non ci sono stati falli sciocchi, su questo siamo stati molto bravi e attenti", ha concluso l'allenatore dell'Olimpia Milano.