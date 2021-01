Olimpia, Messina: “C’è preoccupazione per Brooks”

19 Gennaio 2021

Il coach dell'Olimpia dopo la vittoria contro Cremona: "Purtroppo l'infortunio sembra serio".

Il coach dell'Olimpia Ettore Messina ha commentato così il successo contro Cremona: "Sono molto contento di aver ottenuto la vittoria contro una squadra che in questo campionato era stata capace di battere formazioni di prima fascia come Virtus Bologna e Brindisi. E' stata una partita difficile, non la nostra prova migliore ma negli ultimi cinque minuti siamo stati in grado di ritrovarci", sono le parole riportate da Sportando.

“L’unica fonte di preoccupazione è l’infortunio occorso a Jeff Brooks che purtroppo sembra serio. Questo è l’unico aspetto negativo, che mi preoccupa, ma ci prepareremo per fronteggiare al meglio il prossimo impegno”