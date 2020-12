Messina elogia Milano: “Abbiamo vinto due volte”

17 Dicembre 2020

Ettore Messina esulta per la vittoria dell'Olimpia Milano a Istanbul contro l'Anadolu Efes e ci tiene ad elogiare pubblicamente la squadra.

"Sono felice per i miei giocatori. Hanno vinto questa partita due volte, perciò voglio congratularmi con loro pubblicamente – ha dichiarato il coach dei meneghini nel dopopartita -. Il nostro primo tempo è stato di altissimi livello, ma sapevo che con il loro talento, carattere e orgoglio, i nostri avversari sarebbero rientrati in partita con grande aggressività. E infatti per qualche minuti non siamo stati in partita. Non siamo stati pronti a reggere l'urto e di questo mi assumo io le responsabilità".

Poi il finale, con tanto di trionfo per l'Olimpia: "I ragazzi non hanno perso il controllo. Si sono ritrovati e senza panico hanno ripreso a macinare gioco in attacco e in difesa. Questa vittoria ci darà modo di lavorare con fiducia verso le prossime partite", ha concluso Messina.