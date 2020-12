L’Olimpia festeggia, Messina trova un solo difetto

15 Dicembre 2020

L'Olimpia Milano ha sconfitto il Fenerbache in trasferta: le parole di Ettore Messina a fine gara.

Vittoria da ricordare per l'Olimpia Milano in casa del Fenerbahce nella 14a giornata di Eurolega, un 79-71 che vale l'ottava vittoria continentale nella stagione dei meneghini. Nella conferenza stampa postpartita Ettore Messina ha espresso grande soddisfazione, pur trovando comunque un motivo per richiamare l'attenzione dei suoi.

"Abbiamo giocato una partita completa, molto disciplinata in difesa ed attaccando con il giusto ritmo, con grande difesa nel secondo e terzo quarto – ha detto -. Nell’ultimo quarto ci siamo un po’ rilassati e questo non dovrebbe accadere. Alla fine, però, è arrivata la vittoria e i ragazzi meritano solo complimenti".

"La squadra ha giocato una partita disciplinata e concentrata – ha aggiunto il coach delle Scarpette rosse -. Non è mai facile battere il Fenerbahce, anche senza Vesely. Loro sono grossi, hanno talento e grande esperienza".