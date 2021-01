Ettore Messina si gode l’impresa di Madrid

8 Gennaio 2021

Successo di prestigio dell'Olimpia Milano a Madrid con il Real.

Vittoria di prestigio dell’Olimpia Milano sul campo del Real Madrid (80-76) e grande gioia, naturalmente, da parte del coach biancorosso Ettore Messina. “Entrambe le squadre mancavano di giocatori importanti, ma penso che i miei giocatori abbiano tutti dato qualcosa in più – dice -. Abbiamo tenuto a rimbalzo, abbiamo resistito e questo ci ha dato fiducia. Siamo contenti perché come club non avevamo mai vinto qui, o una volta tanti anni fa. E’ stata una grande vittoria e ora dobbiamo recuperare le energie. Siamo un po’ corti nelle rotazioni, ci mancano un paio di elementi e ci aspettano partite importanti”.

“Finora abbiamo giocato una buona Eurolega – aggiunge Messina -. Abbiamo perso almeno un paio di partite in casa che pensavamo di vincere, ma non c’è quasi più fattore campo, è una competizione incredibile e difficile per tutti. Noi inseguiamo l’obiettivo di raggiungere i playoff, ma sarà battaglia per tutta la competizione. Noi abbiamo vinto qui e quando si batte il Real Madrid nella sua casa è sempre fatto prestigioso”.