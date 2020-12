Ettore Messina la prende con filosofia

30 Dicembre 2020

LOlimpia cade dopo un supplementare contro la corazzata Cska Mosca.

Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha commentato la partita persa dopo un supplementare contro il CSKA Mosca.

“Mi sono complimentato con la squadra, ha giocato una grande partita, abbiamo avuto la possibilità di vincerla alla fine con un tiro libero, purtroppo non è successo, ma non possiamo ucciderci per questo – ha detto al sito ufficiale biancorosso -. La storia della partita ovviamente è tutta nel numero di rimbalzi offensivi che hanno catturato, o che noi abbiamo concesso, dipende da come si legge la situazione. Direi che è fifty-fifty, loro sono stati molto aggressivi, determinati, noi forse non abbiamo fatto abbastanza per prevenire questo problema. Andiamo via da questa partita con un forte senso di orgoglio per quello che abbiamo fatto e adesso ci prepariamo alle prossime gare. Sulla condizione della squadra, direi che è migliore di quanto… temessi dopo un mese di dicembre davvero molto impegnativo. Giocare senza Vlado Micov non ci aiuta, ma è normale. Ora possiamo rifiatare un minimo, magari anche dopo la partita di domenica con Pesaro”.