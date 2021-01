Ettore Messina, il bel messaggio per coach Aito

14 Gennaio 2021

Non solo l'onore delle armi agli avversari dopo la vittoria per 84-70 della sua Olimpia Milano in casa dell'Alba Berlino, ma anche un particolare pensiero dedicato al collega che, a causa del Covid, non ha potuto guidare i tedeschi dalla panchina.

Nella conferenza stampa post partita, infatti, Ettore Messina ha dedicato un messaggio ad Aito Garcia Reneses: "Voglio spendere due parole per coach Aito – ha detto il capo allenatore delle Scarpette rosse -. E' una leggenda della nostra professione, gli auguro una pronta guarigione ed un ritorno il più presto possibile".

Messina ha poi parlato più strettamente del match giocato in terra tedesca: "Una vittoria molto importante, in trasferta, in Eurolega. L’Alba gioca un basket di alta qualità, qui non è mai facile vincere. Voglio congratularmi con i miei giocatori: abbiamo iniziato male, sembravamo un po’ scarichi e abbiamo sbagliato anche tiri liberi con un tiratore da 90% come LeDay. Però non abbiamo perso la via e abbiamo continuato a giocare".