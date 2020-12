28 Dicembre 2020

Andrea Conti inibito fino al 3 gennaio.

Due club multati in A di basket dopo le gare della tredicesima giornata di andata disputate tra sabato e domenica. La sanzione più pesante è arrivata per la Vanoli Cremona (3mila euro). Ammenda anche per Varese.

VANOLI CREMONA. Ammenda di Euro 3.000,00 per offese e minacce collettive e frequenti del pubblico nei confronti degli arbitri e di un tesserato avversario ben individuato.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive e sporadiche del pubblico nei confronti degli arbitri.

ANDREA CONTI (dirigente OPENJOBMETIS VARESE). Inibizione per giorni 7, fino al 3 gennaio 2021, per comportamento offensivo nei confronti del 1° arbitro all'interno del corridoio antistante gli spogliatoi, fatto che non degenerava per il pronto intervento del dirigente addetto agli arbitri. Sostituito con ammenda di € 3.000,00