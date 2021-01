Danilo Gallinari chiede all’Olimpia Milano di aspettarlo

5 Gennaio 2021

Danilo Gallinari ha le idee chiarissime per quando lascerà l’America.

Danilo Gallinari prenota una canotta biancorossa. “Non so se Milano tra 4 o 5 anni, quando terminerò con la Nba, sarà dello stesso livello e avrà gli stessi obiettivi di oggi. Ma giocare all’Olimpia, in una squadra forte e ambiziosa come quella di adesso, per me resta un sogno” racconta a ‘Repubblica’.

“Seguo l’Armani da tifoso, è una bella squadra, è partita bene. È ricca di persone che hanno vinto tanto e deve puntare in alto perché qualsiasi cosa ci sia da vincere è alla sua portata” aggiunge il giocatore degli Atlanta Hawks.

“Con Milano ho un rapporto particolare, d’amore, è casa mia. Mia mamma l’ha sempre amata, mio padre ci ha giocato per tanti anni, è un posto che rappresenta molto per me anche per la storia della mia famiglia” chiosa Gallinari parlando della città meneghina.