27 Dicembre 2020

Trieste ha ceduto a Pesaro nel finale.

Eugenio Dalmasson lancia un grido d’allarme al termine della gara persa dalla sua Allianz Trieste sul parquet della Carpegna Pesaro. “A Trieste conoscono le condizioni nelle quali ci troviamo – dice -. I nostri giocatori sono in grossa difficoltà fisica e atletica. Speriamo in ogni gara di aggiungere qualcosa in più visto che non possiamo allenarci mai”.

“Negli ultimi 7’ ci siamo spenti: i rimbalzi di Pesaro in attacco hanno rotto l’equilibrio della partita. I ragazzi hanno retto sino a quanto è emerso il nostro limite del momento” chiosa il timoniere dei giuliani.