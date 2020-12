Achille Polonara spinge in alto l’Olimpia Milano

23 Dicembre 2020

L’ex Varese, Reggiana e Dinamo Sassari Achille Polonara sta facendo bene a Vitoria, in Spagna.

Achille Polonara, con Vitoria, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote all’Olimpia Milano in Eurolega. Con la consapevolezza che non sarà facile. “La squadra di Messina ha esperienza e quadratura diversa rispetto agli anni passati. Per me è una delle favorite per arrivare alla Final Four” racconta a Tuttosport

“E’ una squadra molto fisica, ha aggiunto campioni di grandissima esperienza, come Hines, Datome, Delaney. In difesa si aiutano, sono duri, hanno anche furbizia, leggono l'azione e la partita. E in attacco per talento valgono le prime tre di Eurolega. E' più forte che in passato” aggiunge l’ex Varese, Reggiana e Dinamo Sassari.