Valentino Rossi dispiaciuto per il traffico

8 Gennaio 2021

Valentino Rossi suona la carica per la 12 ore del Golfo.

Nel corso della seconda giornata del weekend della 12 ore del Golfo i piloti, nella mattina, hanno preso parte alle ultime prove libere avendo a disposizione 50 minuti per conducente per poi concludere la giornata con le qualifiche svoltesi in notturna di durata 15 minuti per ogni pilota.

Al termine delle qualifiche il team Monster VR46 Kessel alla guida di Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio “Uccio” Salucci con la media dei miglior tempo di ogni pilota chiude in ottava posizione con il tempo di 2:01.585 e un gap di +1.869.

Il prossimo appuntamento è per sabato alle ore 9:30 ora locale, 7:30 ora italiana per la partenza di gara 1 della durata di sei ore per poi lasciare spazio alla seconde sei ore di gara con la partenza di gara 2 alle ore 5:30 pm ora locale 3:30 pm ora italiana.

“In questa seconda giornata abbiamo lavorato un po’ sulla macchina e migliorato il nostro passo – ha detto Valentino Rossi -. In qualifica purtroppo abbiamo trovato un po’ di traffico, potevamo fare un po’ meglio. Sabato la gara sarà molto lunga e noi partiremo dall’ottavo posto ma siamo fiduciosi”.