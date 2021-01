Stephane Peterhansel si conferma re della Dakar

15 Gennaio 2021

Per Peterhansel si tratta dell’ottava Dakar vinta in carriera tra auto, la quattordicesima complessiva comprendendo anche quelle in moto.

Stephane Peterhansel e Edouard Boulanger hanno vinto la 43esima Dakar, che questa volta ha avuto come teatro l’Arabia Saudita.

Per Peterhansel si tratta dell’ottava Dakar vinta in carriera tra auto, la quattordicesima complessiva comprendendo anche quelle in moto. Carlos Sainz, che si è assicurato l’ultima tappa della massacrante competizione, si è piazzato al terzo posto nella classifica generale. Seconda piazza per Nasser Al-Attiyah, che ha chiuso a quasi un quarto d’ora di ritardo dal trionfatore.

E’ una giornata comunque molto triste quella di venerdì, segnata dalla morte di Pierre Cherpin, 52 enne centauro francese caduto qualche giorno fa.