Paola Egonu tra il Fenerbahce e la Saugella Monza

14 Gennaio 2021

Paola Egonu potrebbe cambiare squadra

Nel mondo del volley tiene banco il futuro di Paola Egonu.

L'opposto della Nazionale e dell'Imoco Volley Conegliano che sta dominando il campionato potrebbe cambiare aria la prossima stagione.

In particolare ci sono due proposte, stando a la Gazzetta dello Sport: una molto ricca 1 milione di euro dal Fenerbahce e un'altra che è arrivata da Monza, meno importante da un punto di vista economico ma che prevede l’arrivo di Miriam Sylla, sua grande amica, a sua volta in Brianza.

L'agente della Egonu ha fatto sapere che fino a marzo non verrà presa alcuna decisione, per concentrarsi sulla stagione in corso.