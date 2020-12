Paola Egonu prende tempo con il Fenerbahce

18 Dicembre 2020

Paola Egonu ha commentato le ultime voci di mercato.

"Mi attira l'idea di giocare in un altro campionato in futuro, ma non sono ancora pronta". Paola Egonu, con la Gazzetta dello Sport, ha commentato così le voci relative alla possibilità di un trasferimento al Fenerbahce,

"La passione – ha aggiunto -? Per me è la pallavolo, anche se è anche il mio lavoro. La passione è saper dedicarsi al 100% alla cosa che si ama e per me è così con il volley, anche quando alla mattina non ho proprio voglia di andarmi ad allenare e vorrei continuare a dormire. È accettare le cose negative di ciò che ti piace. E imparare. Ho fatto della pallavolo la mia vita all'età di tredici anni. Ho imparato tanto, sia nello sport sia fuori, nella vita privata, come persona, per tutte le esperienze che ho fatto, le persone che ho conosciuto e gli insegnamenti che ho ricevuto".