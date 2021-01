Luca Marini: “La gara sarà lunghissima”

8 Gennaio 2021

"Il livello quest’anno è molto alto" ha raccontato Luca Marini dal Bahrain.

Luca Marini, che con il fratello Valentino Rossi e con Uccio è in Bahrain per partecipare alla 12 ore del Golfo, ha commentato l’ottavo tempo con cui l’equipaggio italiano partirà nella gara di sabato.

"Oggi è stata una bellissima giornata, ci siamo divertiti – ha spiegato il centauro, l’anno prossimo al via nel Mondiale MotoGp -. In qualifica sono stato veloce e sono soddisfatto del lavoro fatto. Sabato partiamo ottavi, la gara sarà lunghissima, sarà importate nelle prime sei ore mantenere la posizione, cercare di guadagnarne qualcuna e stare molto concentrati nelle ultime sei ore dove sarà fondamentale non commettere errori perché il livello quest’anno è molto alto".