Lorenzo Bernardi rinnova, altri due anni a Piacenza

20 Gennaio 2021

Ufficiale l'accordo tra Lorenzo Bernardi e la Gas Sales Bluenergy Piacenza

Lorenzo Bernardi sarà l'allenatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per altre due stagioni.

Mister Secolo, arrivato a stagione in corso al posto di Gardini, ha riportato in alto la squadra emiliana, per la soddisfazione del presidente Elisabetta Curti. “Sono veramente molto felice, penso che abbiamo il top tra gli allenatori a livello mondiale. Piacenza ha Mister Secolo e sono sicura che Lorenzo porterà tanto, non solo a livello tecnico come allenatore, ma saprà dare anche un contributo importante a livello di equilibrio alla nostra Società”.

Bernardi, ex tecnico di Perugia, è a sua volta convinto di proseguire il progetto iniziato. "Sono molto contento perché ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada, sia personale sia professionale, delle persone straordinarie che mi hanno voluto e che mi hanno dimostrato grande fiducia. Ci tengo a ringraziarli per la grandissima opportunità che mi hanno dato durante questa stagione e della fiducia per le prossime due. Cercheremo insieme alla proprietà e a Zlatanov di costruire una squadra capace di regalare emozioni i nostri tifosi".