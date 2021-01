Kathleen Heddle ha perso la sua battaglia con il cancro

14 Gennaio 2021

Kathleen Heddle ha purtroppo perso la sua gara più importante.

Il mondo del canottaggio è in lutto per la scomparsa di Kathleen Heddle. Aveva soltanto 55 anni la canottiera canadese, che nella sua brillantissima carriera aveva conquistato tre medaglie d’oro alle Olimpiadi: due nel 1992 a Barcellona, nel due di coppia e nell’otto, e una ad Atlanta, quattro anni più tardi. Nell’edizione andata in scena nella città della Coca Cola aveva vinto anche un bronzo nei quattro senza.

La Heddle lottava contro un cancro al seno.