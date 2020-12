Francesca Raffaele va sempre più veloce

11 Dicembre 2020

A soli diciotto anni Francesca Raffaele si sta facendo strada nel panorama motoristico italiano.

Va sempre va sempre più veloce. Un bel percorso, quello di Francesca Raffaele, che a soli diciotto anni si sta facendo strada nel panorama motoristico italiano. "Dai nove anni fino ai quindici ho gareggiato con i kart – racconta a Sportal.it -. Poi sono passata a fare dei test in Formula 4 ma per ragioni di budget abbiamo pensato fosse meglio rivedere i piani, almeno per il momento, e quindi abbiamo deciso di seguire la strada delle vetture turismo prima con la Clio Cup Italia e successivamente fare uno step in avanti col TCR Italy. Sono partita a inizio stagione con BF Motorsport dove gareggiavo con una Audi RS3 LMS TCR, macchina fantastica che mi piace un sacco soprattutto a livello di velocità e di guida. Nelle ultime due tappe di campionato a Monza e Imola sono stata al volante di una Hyundai i30 N TCR del team Target Competition: l’ho fatto soprattutto per vedere le diverse differenze fra due marchi molto diversi e per capire quale fosse il mio feeling con due auto differenti".

"Il breve passaggio con le monoposto per arrivare a competere in gare con vetture turismo mi ha aiutato a crescere sia fisicamente, sia mentalmente. Anche il passaggio intermedio da kart a monoposto non è facilissimo, bisogna ambientarsi e capire tante cose soprattutto perché vai molto più veloce" aggiunge la pilota di Crema.

"Sono giovane ma ho anche molta visibilità e ed essendo una donna capisco che ci si attende molto da me. E’ molto stimolante e nello stesso tempo mi mette quella pressione importante per fare sempre meglio. Nel 2021 penso di continuare ancora nel TCR Italy ma non c’è ancora nulla di deciso, vedremo: quello che è sicuro è che mi divertirò tantissimo e che darò tutto per crescere ulteriormente" chiosa Francesca.