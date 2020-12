Federica Pellegrini rimane in attesa

17 Dicembre 2020

"Ora aspetto di capire cosa accadrà in Veneto" ha detto la campionessa.

Federica Pellegrini ha vinto i 200 stile libero agli Assoluti di Riccione in 1’57”58, un tempo abbastanza alto rispetto al limite per i Giochi di Tokyo, che è di 1’55”4. La veneta, che è già formalmente ammessa ai suoi quinti Giochi in carriera, ha di recente fatto sapere di volere conseguire il pass ‘sul campo’.

"La preparazione non è stata continua, quindi è difficile capire la mia condizione. Considerando anche che non si nuota la batteria la mattina, il tempo va bene, soprattutto pensando alle due settimane di stop. Ora aspetto di capire cosa accadrà in Veneto e se ci sarà la possibilità di allenarci nelle prossime settimane" le parole della ‘Divina’ riportate dal Corriere della Sera.