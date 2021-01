Addio a Hubert Auriol, re della Parigi-Dakar

10 Gennaio 2021

Il francese si è spento domenica a 68 anni.

Quando la Parigi-Dakar era assai diversa da quella di oggi Hubert Auriol ne è stato grandissimo protagonista: l’ha vinta per due volte in moto, con una Bmw, nel 1981 e nel 1983. E una in auto, nel 1992, su una Mitsubishi. In mezzo le sfide nel deserto a due ruote con una Cagiva, con cui arrive secondo nel 1985 ed ebbe un bruttissimo incidente nel 1987: si fratturò entrambe le caviglie quando era un passo dal trionfo nella massacrante competizione.

Il francese si è spento domenica a 68 anni proprio mentre in Arabia Saudita si gareggiava per la Dakar.