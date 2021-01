12 Ore del Golfo, le sensazioni di Valentino Rossi e Uccio

8 Gennaio 2021

Il Dottor in pista con la Ferrari GT3 insieme all'amico e al fratello Luca Marini.

Arrivano le prime impressioni di Valentino Rossi in Bahrain, dove è iniziata la seconda giornata della 12 Ore del Golfo. Dopo il Day 1 il Dottore, impegnato sulla Ferrari GT3 del team Kessel insieme al fratello Luca Marini e ad Alessio "Uccio" Salucci, è intorno alla terza/quarta posizione.

“Abbiamo fatto due turni di prove libere da tre ore. Di giorno abbiamo fatto il terzo tempo, di notte il quarto. Ci sono tanti piloti che vanno forte, ma pure noi siamo abbastanza veloci. Dobbiamo lavorare sul passo perché gli stint saranno di oltre un’ora, dobbiamo migliorare il balance della macchina per rimanere costanti. La pista è bella, non l’avevamo mai vista e ci siamo trovati tutti bene“, sono le parole riportate da corsedimoto.

Valentino Rossi dà spettacolo sulle quattro ruote: foto

Così Uccio: "Nel primo giorno abbiamo lavorato sul setting della macchina, ci manca ancora qualcosa soprattutto sul posteriore. Abbiamo fatto dei run lunghi soprattutto per vedere come sto fisicamente, perché vi assicuro che non è facile. Speriamo di partire bene in qualifica e di giocarcela per la gara“.