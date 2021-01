7 Gennaio 2021

Il volto noto della tv, il cui vero nome era Paolo Bucinelli, aveva 69 anni.

Tragedia a Collesalvetti, in provincia di Livorno: Paolo Bucinelli, in arte Solange, è stato ritrovato morto nella propria abitazione. Aveva 69 anni. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il corpo ormai esanime del volto noto della tv, conosciuto come sensitivo e molto popolare soprattutto negli anni ’90, è stato ritrovato dai vigili del fuoco, entrati in casa dopo l’allarme lanciato da alcuni amici preoccupati perché da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Il telefono di Bucinelli, come riporta il CorSera, suonava all’interno della sua abitazione, con gli amici che lo chiamavano fuori dalla porta: non ricevendo risposta questi ultimi hanno chiamato i pompieri, che entrati in casa hanno visto il cadavere sul divano. I medici del 118, intervenuti in seguito, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.