17 Dicembre 2020

Alle 16.59 di giovedì una scossa di terremoto è stata percepita a Milano ma anche in Brianza e in altre zone della Lombardia: hanno tremato finestre, librerie e anche lampadari. C'è anche chi è sceso in strada.

Secondo quanto twittato da Ingv la magnitudo sarebbe tra 3.8 e 4.3.