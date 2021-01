Tennis: svelato il vero motivo del forfait di Roger Federer

8 Gennaio 2021

Andre Sa rivela la chiacchierata avuta con lo svizzero nelle scorse settimane.

L'annunciata assenza di Roger Federer agli Australian Open ha preoccupato i tifosi di mezzo mondo, in ansia riguardo alle condizioni del 39enne tennista svizzero, reduce da un doppio intervento chirurgico al ginocchio. A rassicurare sulle sue condizioni è però Andre Sa, ex tennista brasiliano che ora gestisce le pubbliche relazioni tra i giocatori e lo Slam australiano.

Sa ha svelato a Ace Bandsports la chiacchierata avuta un mese fa con il campione svizzero: "Roger aveva due alternative: venire in Australia con l'intera famiglia e trascorrere il periodo di quarantena di 14 giorni, oppure venire da solo. Nel primo caso, però, Mirka e i bambini non sarebbero potuti uscire dalla stanza, a differenza sua, che avrebbe potuto allenarsi come previsto dal protocollo. Nel secondo caso, invece, avrebbe dovuto trascorrere oltre un mese lontano dalla famiglia".

"Lui mi ha detto 'Amico, ho 39 anni, quattro bambini e 20 titoli del Grand Slam. Non sono più in quel periodo in cui posso abbandonare la mia famiglia per cinque settimane', chiarendo quindi che la priorità in questo momento per lui è quella degli affetti".