Ad Alex De Minaur bastano sette minuti

13 Gennaio 2021

Per Bublik, sceso in campo con una caviglia malconcia, niente da fare nella finale del torneo di Antalya.

Sono bastati sette minuti all’australiano Alex De Minaur per vincere la finale del torneo di Antalya in Turchia. Il suo avversario, il kazako Alexander Bublik, che nel corso della semifinale vinta con il francese Jeremy Chardy si era procurato una distorsione alla caviglia destra, ha gettato la spugna dopo due soli giochi, entrambi persi.

Per il 21enne, numero 23 al mondo, si tratta del quarto titolo ATP messo in bacheca. “Sono molto contento del livello che ho raggiunto. Adesso mi auguro di fare bene anche a Melbourne” ha raccontato dopo la premiazione, facendo riferimento agli Open d’Australia in programma dall’8 al 21 febbraio.