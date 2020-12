Troppa neve, niente biathlon in Val Martello

9 Dicembre 2020

La gara di Coppa Italia di biathlon in programma il prossimo weekend in Val Martello (BZ) è stata annullata dal comitato organizzatore a causa… della troppa neve. Incredibile ma vero.

Succede anche questo, nella stagione in cui la Federazione internazionale ha cancellato pure le due gare top della Val Martello in programma questo dicembre, la IBU Cup e la IBU Cup junior a causa del Coronavirus. Quando la FISI ha assegnato alla località altoatesina la Coppa Italia è arrivata una boccata d’ossigeno per il comitato organizzatore, che già da fine ottobre aveva predisposto un tratto di pista innevata. Ma la neve degli ultimi giorni, caduta veramente copiosa, sta creando non pochi disagi alla circolazione, come in molte altre località altoatesine, oltre a problemi di sicurezza. La pista dello stadio del biathlon è letteralmente sommersa da una coltre di quasi due metri. Dunque gare annullate.