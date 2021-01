22 Gennaio 2021

"Oggi c'era tantissimo vento, le condizioni erano incredibili" spiega la Goggia.

Sofia Goggia, inarrestabile e trionfatrice anche a Crans Montana, non sorprende più nessuno. Anzi sì: sé stessa. "Non mi aspettavo di vincere – dice -. Ero contenta di essere arrivata in fondo con la luce verde ma pensavo che non sarebbe bastato".

"Adesso sono contenta ma sono già concentrata per sabato – puntualizza -. Sarà un'altra gara e nonostante la vittoria prendo la discesa di oggi come una terza prova di quella di domenica. Non patisco queste situazioni di lunga attesa, cerco di riempire quegli spazi per avere maggiore concentrazione per la gara. Oggi c'era tantissimo vento, le condizioni erano incredibili".