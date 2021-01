Federica Brignone di bronzo a Crans Montana

24 Gennaio 2021

Federica Brignone terza a Crans Montana.

E’ stata Lara Gut-Behrami a vincere il SuperG di Crans Montana. L’elvetica ha dominato la gara di casa, centrando la ventottesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo: sul podio con lei l’austriaca Tamara Tippler e Federica Brignone. Quarta Francesca Marsaglia, a un passo dal secondo podio in carriera. Quinto posto per un’altra svizzera, Priska Nufer (+1.13), che precede l’austriaca Ricarda Haaser (+1.39) e Marta Bassino, settima a 1.41 dalla trionfatrice.

Sofia Goggia sbaglia nel finale e interrompe la sua clamorosa striscia positiva.