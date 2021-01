Il Benetton Rugby si fortifica con Els

11 Gennaio 2021

Il Benetton Rugby ha ingaggiato il tallonatore sudafricano Corniel Wilhelmus Els.

Per sopperire ai diversi infortuni occorsi in prima linea nella rosa biancoverde durante la stagione in corso, il Benetton Rugby ha ingaggiato il tallonatore sudafricano Corniel Wilhelmus Els fino al 30 giugno 2021 con opzione di estensione anche alla prossima stagione sportiva.

Els è nato il 19 gennaio 1994 a Polokwane in Sud Africa. Tallonatore alto 183 cm e dal peso di 103 kg, frequenta il Grey College di Bloemfontein, per poi passare all’Università di Pretoria ed iniziare a far parte dell’Accademy dei Blue Bulls, partecipando nell’Under 19 della rispettiva squadra. Le ottime qualità in mischia chiusa, da portatore dell’ovale nel drive e nel placcaggio, gli valgono la convocazione della nazionale sudafricana U20 con la quale disputa da protagonista il Mondiale del 2014 arrivando in finale contro l’Inghilterra dopo aver battuto in semifinale la Nuova Zelanda di Hame Faiva.

Dalla stagione 2014/2015 Corniel ha poi preso il suo posto nella prima squadra dei Blue Bulls di Pretoria, disputando fino al giugno 2018 ben 27 gare tra Vodacom Cup, Currie Cup e Super Rugby alcune delle quali insieme a Irné Herbst ed Eli Snyman. Nella stagione 2018/2019 disputa 8 gare in Super Rugby con i Bulls nella prima parte dell’annata sportiva, mentre nella seconda parte passa ai Phakisa Pumas in cui colleziona 6 presenze. L’annata successiva per Els è divisa ancora tra Pumas e Bulls.

Els lascia così la franchigia di Pretoria, prossima partecipante alla Guinness PRO14 Rainbow Cup, con quale nella stagione in corso aveva accumulato altre 5 presenze tra Super Rugby e Currie Cup. In Sudafrica a livello di club ha collezionato complessivamente 52 caps tra competizioni nazionali e internazionali, segnando 10 mete totali. Ora per lui la prima esperienza rugbistica in Europa.