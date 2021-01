Valentino Rossi si sbilancia su Luca Marini ed Enea Bastianini

24 Gennaio 2021

Valentino Rossi ha parlato del debutto in MotoGp di Luca Marini ed Enea Bastianini

C'è grande curiosità per la prima stagione nella classe regina di Luca Marini ed Enea Bastianini.

Tra quelli che credono in loro c'è Valentino Rossi, che a Crash.net ha parlato dei due giovani connazionali: "Hanno fatto cose fantastiche in Moto2, lottando per il campionato fino all’ultima gara. In MotoGP avranno un'ottima moto, la Ducati, e una buona squadra. Quindi penso che possano essere molto forti già nel 2021".

"Praticamente tutti i giovani piloti che arrivano in MotoGP dalla Moto2 negli ultimi anni sono stati molto competitivi. Potrei fare una lista molto lunga di piloti che non hanno sofferto il salto di categoria e sono veloci in MotoGP sin dal primo momento. Penso che la Moto2 sia una buona palestra, con molti piloti forti, lo dimostra anche Mir", ha concluso il Dottore, citando il campione in carica della classe regina.