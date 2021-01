Valentino Rossi, Paolo Beltramo spiega la sua posizione

5 Gennaio 2021

La fiducia dell'opinionista Sky: "Ha un futuro diverso da affrontare. Bello, interessante, stimolante. Il cambiamento gli farà bene".

Paolo Beltramo si schiera tra gli ottimisti per il 2021 di Valentino Rossi e in generale per il suo futuro in pista: "Valentino Rossi per fortuna appartiene ancora alla categoria degli eterni, dei neverending – sono le parole dell'opinionista Sky -. Ciò nonostante questa stagione sia stata per lui terribile, nettamente la peggiore di sempre: un solo podio a Jerez 2 e una prima parte di campionato dignitosa, poi Misano e le 3 cadute consecutive, la positività al Covid, le due gare di assenza e un fine stagione a raccogliere le briciole"

"Ma Vale ha sempre lottato – continua Beltramo nella sua disanima-, contro i propri limiti, quelli più evidenti e importanti della moto, contro una stagione mozzafiato, quasi senza pause. Ora che con la Yamaha Factory Team ha chiuso, gli si presenta un nuovo mondo davanti, un mondo rassicurante perché fatto di moto, piste e gare, sconosciuto e nuovo perché in un'altra squadra, con un amico vero per compagno (Morbidelli), un ambiente diverso e forse più informale e amichevole, lo stimolo che le novità daranno certamente ad uno come lui".

"Io credo che il cambiamento gli farà bene, la squadra che trova, la malese Petronas è quella che ha vinto di più nel 2020: 6 gare, 3 Quartararo e 3 Morbidelli, segno di livello tecnico e organizzativo ottimo. E magari ora potrà fare qualche prova diversa da quelle imposte dai giapponesi. Vedremo. Dopo un 2020 da dimenticare, un futuro diverso da affrontare. Bello, interessante, stimolante".