Valentino Rossi o Marc Marquez: il ds Honda non ha dubbi

17 Dicembre 2020

Nuova bordata al centauro di Tavullia da parte del direttore sportivo della LCR Honda Oscar Haro Tasende.

Il direttore sportivo della LCR Honda Oscar Tasende in una intervista a Espejo Publico ha messo di nuovo a confronto Valentino Rossi e Marc Marquez, non risparmiando qualche punzecchiatura al Dottore: "Guardiamo sempre, con tutto il rispetto, a Valentino Rossi, che è un’altra crepa nella storia, una bestia. Ma se vedi i numeri di Marc sono migliori di quelli di Valentino".

"Rossi tra l'altro lottava con uno o due piloti, perché la differenza meccanica tra le fabbriche era molto grande e Valentino ha sempre avuto la meglio con la moto migliore. Aveva un talento incredibile, ma non si è mai preparato come invece fa Marc".

Secondo Oscar Haro invece Marquez ha segnato maggiormente la storia del motociclismo rispetto al centauro di Tavullia: "Non sai cosa sia Marc. È una bestia, è un ragazzo nato con un dono naturale per andare in moto, che ha cambiato il sistema motociclistico, il modo di guidare. Se a ciò si aggiunge la fame di Marc, ci si ritrova in un mix esplosivo impossibile da migliorare".