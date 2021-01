Valentino Rossi non riparte da Portimao

14 Gennaio 2021

I team hanno già spedito il materiale verso Kuala Lumpur.

Non sono durate molto le voci secondo cui i test delle MotoGp in programma a febbraio a Sepang, in Malesia, ma cancellati a causa di problemi legati al Covid-19, sarebbero stati sostituiti da alcune sessioni da svolgere a Portimao, in Portogallo o, in alternativa, a Jerez de la Frontera in Spagna.

Come evidenziato dal sempre bene informato portale Speedweek, i team hanno infatti già spedito il materiale verso Kuala Lumpur da Europa e Giappone: è stata scartata l’ipotesi di trasportare di nuovo le moto e le attrezzature nella Penisola Iberica.

Per il momento rimangono in calendario i test fissati a Losail, in Qatar, dal 10 al 12 marzo, sulla pista da cui scatterà il campionato del mondo delle MotoGp del 2021: sarà quella l’occasione per vedere Valentino Rossi all’esordio con il Team Petronas così come, tra gli altri, Pecco Bagnaia e Jack Miller su una Ducati ufficiale.