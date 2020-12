Valentino Rossi: Joan Mir resta senza parole

26 Dicembre 2020

Il centauro della Suzuki ha un messaggio speciale per il nove volte campione del mondo.

“Non ho parole per quello che sta facendo, è a dir poco incredibile”: il campione del mondo Joan Mir ha un messaggio speciale per Valentino Rossi nell’intervista di fine anno rilasciata al quotidiano Sport. “Qualcuno gli ha detto ‘ritirati adesso’, ma lui crede in sé stesso, è appassionato di moto e con questo atteggiamento è normale che sia dove è ora e che abbia vinto quello che ha vinto”.

“Quest’anno non ha raggiunto il podio numero 200 in MotoGP, ma vorrei avere io le stesse statistiche”, sono le parole del centauro spagnolo, che ha sempre dichiarato di essere un fan del Dottore.

Mir ha parlato anche di Andrea Dovizioso: “Penso che se troverà una moto con la quale battersi per il mondiale tornerà. Tuttavia i giovani si faranno strada da soli e a poco a poco spodesteranno i favoriti più esperti. Le generazioni cambiano e a un certo punto arrivano sempre piloti più forti, fa parte dello sport e della vita. Ad esempio prima mi vedevano come un rookie, oggi il trattamento che ricevo è quello di un pilota ormai consolidato nella categoria”.