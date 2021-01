Valentino Rossi, il ricordo più bello di Lin Jarvis

6 Gennaio 2021

Lin Jarvis ha parlato del rapporto con Valentino Rossi durante un'intervista alla rivista MCN

Lin Jarvis, managing Director in MotoGP della Yamaha, ha aperto il libro dei ricordi durante un'intervista alla rivista MCN in cui ha parlato del suo rapporto con Valentino Rossi.

"Uno dei miei momenti preferiti è legato alla conferma che Valentino avrebbe corso con noi nel 2004. Ci incontrammo per schiarirci le idee di notte, a Brno, presso la Clinica Mobile. Lui era pronto a firmare, gli chiesi se era sicuro, se era convinto. Non pago della prima conferma, gli domandai ancora: ‘giusto per essere sicuro di quello che hai detto, se noi cambiamo questo, questo e quest’altro verrai alla Yamaha?’. E lui rispose: ‘Sì, sì, è quello che ho detto’. Fu davvero un momento memorabile", ha ricordato Jarvis.

Indimenticabile per tutti e anche per lui la prima vittoria ottenuta da Valentino Rossi con la Yamah, a Welkom. "E' stato probabilmente il momento più eccitante della mia carriera nelle corse. Ricordo che il mio cuore stava battendo fortissimo nel petto, per via della tensione. C’era tanto dietro quella vittoria“.