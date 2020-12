Valentino Rossi: Carmelo Ezpeleta fa un appello al Dottore

20 Dicembre 2020

Il boss della MotoGp si rivolge al numero 46: "Per noi è importantissimo che rimanga nel paddock in qualsiasi ruolo".

Valentino Rossi ancora a lungo in MotoGp: è questo l'augurio che il boss della Dorna Carmelo Ezpeleta ha inviato al Dottore. Le critiche al numero 46 negli ultimi giorni non sono mancate: c'è chi si rammarica di vederlo lottare per posizioni di rincalzo, e chi ne vorrebbe proprio il ritiro. Ma il centauro di Tavullia resta un elemento cardine della MotoGp, ed Ezpeleta lo ribadisce ancora una volta in una intervista a motograndprix.motorionline.com: "Come ho sempre detto ho molto rispetto per quello che fa Valentino".

"Lui è importantissimo per il Campionato, sia per quello che ha fatto che per quello che sta ancora facendo. Penso che la lunga trattativa tra Rossi, Yamaha e Petronas sia stata dettata dal volere avere una moto competitiva. Ho sempre detto che rispetto molto quello che fa Valentino, lui avrà lavorato sicuramente con Yamaha e Petronas per poter essere competitivo".

Si sussurra di un possibile ruolo da team manager per Valentino Rossi al termine della sua esperienza da pilota: "Non so quale sarà il futuro, so che nel 2021 il Team Esponsorama avrà una parte sponsorizzata da VR46 (Luca Marini ndr) e l’altra per far correre un altro pilota (Enea Bastianini ndr). Quello che accadrà dopo si deciderà ad inizio 2021. Sarà importante continuare ad avere Valentino nel paddock qualunque sia il suo ruolo".