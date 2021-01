Valentino Rossi, cariche di entusiasmo le prime parole del 2021

1 Gennaio 2021

Valentino Rossi è pronto per la nuova elettrizzante sfida che lo attende.

Sono cariche di speranza e di voglia di fare le prime parole di Valentino Rossi nel 2021. Il fuoriclasse delle due ruote è pronto per la nuova elettrizzante sfida che lo attende e non lo nasconde nel messaggio che, insieme con Petronas, ha mandato attraverso i canali social della sua nuova squadra per augurare a tutti un buon anno.

"Buon anno a tutti, sono molto felice di essere nel team Yamaha Petronas per l’anno 2021 – ha sottolineato il numero 46 -. Ho visto quanto ha fatto il team negli ultimi due anni, quindi sono davvero entusiasta di vedere cosa potremo fare insieme. Non vedo l’ora di lavorare con il team e di tornare in pista. Ciao!".

Per vedere il Dottore in sella alla sua nuova moto bisognerà attendere i test previsti in Malesia, sul circuito di Sepang, poco dopo la metà di febbraio. Manca quindi un mese e mezzo o poco più.