Valentino Rossi: arriva l’invito che non ti aspetti

10 Gennaio 2021

Il centauro di Tavullia ha ricevuto un appello particolare durante il suo soggiorno in Bahrain.

Nasser Al-Attiyah torna ad invitare Valentino Rossi al Rally Dakar. Il pilota qatariota, tre volte vincitore della celebre corsa rallystica, in un'intervista a Repubblica si è rivolto così al Dottore: " Un giorno voglio Valentino nella mia squadra, alla Dakar. Sarebbe bello, con Rossi. Magari anche insieme a Luca: tre ‘fratelli’ al volante, tra le dune".

Il Dottore proprio nello scorso weekend si è scatenato nella 12 Ore del Golfo, in Bahrain, non troppo lontano dal deserto saudita dove si sta svolgendo la Dakar: "Ci assomigliamo: rilassati, estroversi. Ho qualche anno in più di lui, ma neppure troppi. Potrei essere il fratello maggiore…".

Al-Attiya già un anno fa si era fatto avanti: "Ho parlato con Valentino Rossi e so che gli piacerebbe. Io l’ho invitato e sono certo che lui voglia correre la Dakar". Il numero 46, che ha confessato recentemente il desiderio di correre la 24 Ore di Le Mans, potrebbe farci un pensierino al termine della sua carriera nel motomondiale.